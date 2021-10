Vincent Kompany roteert amper bij Anderlecht: “Alles op zijn tijd, ze moeten vechten voor die kans”

Waar Anderlecht komt, krijgt het tegenwoordig veel lof. Ook La Louvière-coach Fred Taquin bezong RSCA. “We maakten het vorig jaar Antwerp moeilijk in de beker, maar hier hadden we geen kans. Anderlecht is de beste ploeg van België. Altijd intensiteit, op de korte ruimte, spektakel. De kritiek die ze krijgen, is vaak onterecht.”

Vincent Kompany kreeg wel de vraag waarom hij niet meer roteerde. Stroeykens, Arnstad, Kana, Colassin? “Jongens, we waren niet zo zegezeker in dit sfeervolle stadion. Als ik roteer en we spelen 2-2, dan zeggen jullie: Waarom zoveel wissels? Kijk, op het vlak van jonge spelers inbrengen is Anderlecht nog altijd buiten categorie: Amuzu, Verschaeren, El Hadj... Maar alles op zijn tijd. Bij Anderlecht observeren we alles: van de U21 tot oefenmatchen. Gasten als Colassin, Arnstad, Stroeykens spelen bij de beloften om te promoveren naar 1B. Dat is superbelangrijk. Als ze er bij de U21 echt bovenuit steken en de goeie mentaliteit tonen, zullen ze wel een kans krijgen, maar nu moeten ze vechten voor die kans.”

De coach was blij met de zege, maar zag ook Olsson uitvallen en Magallan soms sputteren. “De blessure van Olsson lijkt niet zo ernstig en Magallan die in de fout ging? Dat zag ik niet zo. Die kopbal bij de penalty was moeilijk in te schatten. De ploeg mag fier zijn op hun attitude.”

Zirkzee: “Eerste spits? Drie spitsen moeten dreigend zijn”

Joshua Zirkzee scoorde twee puike doelpunten. Hij is technisch beter dan Kouamé, maar in de competitie liggen ze toch in balans. “Als spits wil je natuurlijk altijd spelen”, zegt hij. “Maar bij Anderlecht zijn we met Raman erbij met drie goeie aanvallers. Het belangrijkste is dat we alle drie dreigend zijn. Ja, ik kon nog lachen toen ik vorig weekend tegen Beerschot op de bank moest beginnen. Ik viel twintig minuten in en hielp de ploeg nog met een assist. Dat verwacht je van een invalbeurt. De goals op La Louvière deden wel deugd. We waren gefocust van de eerste minuut en zorgden voor spektakel.” (jug)

