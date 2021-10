Colruyts Eco-Score wint Comeos’ Mercuriusprijs

Handelsfederatie Comeos heeft dit jaar zijn Mercuriusprijs uitgereikt aan de Eco-Score van supermarktketen Colruyt. De Mercuriusprijs bekroont innovatie in de retail. Voor een onafhankelijke jury van retailexperten is de Eco-Score hét voorbeeld daarvan dit jaar.

De Eco-Score geeft, met behulp van een kleur en een lettercode, aan hoe duurzaam een product is. “Het is een gamechanger in het maatschappelijk debat dat volop woedt en met de Eco-Score overstijgen ze ook het belang van hun eigen bedrijf”, zegt juryvoorzitter Gino Van Ossel. “Het is een open systeem dat overgenomen kan worden door andere retailers niet alleen in België, maar ook in de rest van Europa.”

“Het sterkt ons in de overtuiging dat we de juiste keuzes maken in het stimuleren en faciliteren van duurzaam en bewust consumeren”, zegt Stefan Goethaert van Colruyt. “We zijn er ook van overtuigd dat we met de Eco-Score echt een verschil kunnen maken wat betreft klimaatimpact. We hopen hiermee klanten, partners en de hele sector te inspireren.”

Er waren nog negen andere innovaties die kans maakten op de prijs. Het valt Comeos op dat het duurzaamheidsaspect een belangrijk thema wordt, waarop de retailers steeds nadrukkelijker inzetten.

Light Gallery won zilver voor hun volledig vernieuwde winkel in Drogenbos. Die “remodeling” is volgens de jury de meest vernieuwende, met een duidelijke focus op de klant. Brons ging naar Zeb For Everyone, waar hard werd ingezet op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.