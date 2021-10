Pentagon bevestigt Chinese test met hypersonische raket: “Zeer zorgwekkend”

Peking heeft midden augustus inderdaad een test uitgevoerd met een hypersonische raket, een nieuw soort ruimtetuig. Dat heeft de hoogstgeplaatste Amerikaanse militair, generaal Mark Milley, woensdag gezegd nadat de Financial Times een tiental dagen geleden als eerste over de testen berichtte. Milley erkende dat Washington verrast was door de testen. Hij had het over een “zeer zorgwekkende test”.

“Wat we gezien hebben is een heel belangrijke test van een hypersonisch wapensysteem”, zei Milley in een interview met Bloomberg TV. “Dit heeft al onze aandacht.”

Milley trok een vergelijking met de lancering, in oktober 1957 door de Sovjet-Unie, van de Spoetnik. Die lancering kwam voor de Verenigde Staten destijds ook als een verrassing, en wordt algemeen beschouwd als het startpunt van de ruimtewedloop. “Ik weet niet of het compleet hetzelfde is als met de Spoetnik, maar ik denk dat het heel dicht in de buurt komt.”

Het is de eerste keer dat een Amerikaanse overheidsbron publiek de berichtgeving van de Financial Times bevestigt. De Britse zakenkrant schreef dat China afgelopen zomer een test zou hebben uitgevoerd met een hypersonische raket die nieuwe mogelijkheden op nucleair gebied biedt. De raket zou in augustus in een baan rond de aarde hebben gevlogen, voordat die richting zijn doel afdaalde.

De Verenigde Staten beschikken nog niet over hypersonische raketten, maar ze werken er wel aan.

De Chinese autoriteiten ontkennen dat een rakettest is uitgevoerd en spreken van “een ruimtevaartuig” dat in juli werd getest.

Hypersonische raketten kunnen worden voorzien van nucleaire wapens en gaan vijf keer sneller dan het geluid. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen hypersonische raketten in banen laag in de atmosfeer, waardoor ze hun doel mogelijk sneller kunnen bereiken.