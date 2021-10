Agoria: “Bedrijven moeten coronapas voor werknemers kunnen verplichten”

Het pleidooi van Steukers komt er na het Overlegcomité van dinsdag. Daar werd beslist om het Covid Safe Ticket in Vlaanderen uit te breiden naar horeca, fitnesscentra en kleinere evenementen. Voor bedrijven bestaat die verplichting niet.

Bedrijven kunnen vandaag wel al de vaccinatiegraad voor hun bedrijf opvragen. “Een volgende stap is om bedrijven die dat nuttig of nodig achten de optie te geven het CST te verplichten voor hun werknemers”, vindt Steukers. “En wie weigert? Die moet naar huis gestuurd kunnen worden, zonder loon.”

“Wie zich niet laat vaccineren of testen, vormt bedreiging voor collega’s”

Steukers wijst op de veiligheid van de werknemers. “Werkgevers hebben de plicht om een veilige werkomgeving te creëren. Wie zich niet laat vaccineren of testen, vormt een bedreiging voor zijn of haar collega’s. Volgens mij is dat alleen al een juridische basis voor ontslag. En het medisch geheim? Dat wordt niet aangetast, want je hebt de keuze tussen vaccinatie, je laten testen of een herstelbewijs. Als er werknemers zijn die zich weigeren te laten vaccineren, en zich elke dag willen laten testen, dan doen ze maar.”

Heel wat van de Agoria-leden steunen de federatie, klinkt het. In Italië is de coronapas twee weken geleden verplicht geworden voor alle werknemers. Agoria vertegenwoordigt goed 2.000 bedrijven die samen zowat 315.000 personeelsleden tewerk stellen.