Wie wordt de opvolger van Ronald Koeman? Sergi Barjuan neemt voorlopig over, maar die andere clublegende Xavi lijkt op komst

Exit Ronald Koeman als coach van Barcelona dus. Hij lijkt te worden opgevolgd door een andere clublegende: Xavi Hernandez. In afwachting neemt Sergi Barjuan, coach van Barcelona B, over.

Ronald Koeman werd vorige nacht, na een nieuwe verlies (ditmaal bij Rayo Vallecano) dan toch de deur gewezen bij FC Barcelona. Sergi Barjuan wordt interimcoach, maar de komst van Xavi Hernandez (41) is nabij. Xavi is een clublegende. Samen met Andres Iniesta was hij jarenlang de spelverdeler van Barça. Tussen 1998 en 2015 speelde hij 865 matchen voor het team. Als aanvoerder werd hij acht keer kampioen, won drie keer de Spaanse beker en vier keer de Champions League.

Nu is Xavi al drie jaar coach van het Qatarese Al-Sadd, waar hij eerder nog drie jaar speelde na zijn afscheid van Barcelona.

Voorlopig nam Sergi Barjuan, trainer van Barcelona B en eveneens een clublegende (hij speelde als linkerverdediger negen seizoenen bij Barça), over van Koeman, maar hij is een tussenpaus.

Mocht Xavi losweken bij Qatar niet lukken, is de Argentijn Marcelo Gallardo het plan B. De Argentijn is al zeven seizoenen coach van River Plate, maar zijn contract loopt eind dit jaar af.

Ook Erik ten Hag, die in april zijn contract bij Ajax met een jaar verlengde tot de zomer van 2023, ex-Duits bondscoach Joachim Löw en de Italiaan Antonio Conte worden genoemd. En uiteraard Roberto Martinez. De bondscoach van de Rode Duivels wordt al langer gelinkt aan Barcelona, maar zijn kansen lijken klein.

