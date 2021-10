Mocht het straks tot strafschoppen komen in ‘t Kuipje, dan mag Maxime Biset (35) aan de slag. De voormalige verdediger, die vorig seizoen nog op het veld stond bij Westerlo, doceert nu stilstaande fases bij Antwerp. Hij amuseert zich, maar het is wennen. “Who took my badjas? Mijn Engels was plots dramatisch.”