Hicham Chaib veroordeeld tot levenslang, IS-beul verliest ook Belgische nationaliteit

De jury en het hof zagen geen enkele verzachtende omstandigheid en noemden de feiten “bijzonder ernstig en weerzinwekkend”. Enkele dagen na de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel dook een opeisingsvideo van de Islamitische Staat op. Daarin werden de aanslagen verheerlijkt en in een monoloog dreigde Chaib met nog meer terreur. Op het einde van de video schoot hij een gevangene in een oranje pak, die voor hem geknield op de grond zat, in het achterhoofd. Vervolgens kreeg het slachtoffer, dat niet geïdentificeerd kon worden, nog een tweede schot in de rug.

Voor Chaib zich aansloot bij de Islamitische Staat was hij al een leidinggevende figuur bij Sharia4Belgium geweest. “Daaruit blijkt een bewuste en duidelijke keuze om zich af te zetten tegen de Belgische samenleving”, klonk het in het arrest.

Zwaarste straf

Chaib werd naast de terroristische moord ook veroordeeld voor zijn deelname aan de activiteiten van de Islamitische Staat en voor het dreigen met terroristische moord, door zijn dreigende taal in de opeisingsvideo. De jury en het hof zagen maar één gepaste straf: de zwaarste. Chaib werd veroordeeld tot de levenslange opsluiting, wordt vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank en zijn Belgische nationaliteit werd vervallen verklaard. Chaib beschikt nog wel over de Marokkaanse nationaliteit.

Chaib liet verstek gaan op het proces. Tijdens het onderzoek dook er informatie op dat hij overleden zou zijn in Syrië, maar een officiële bevestiging van zijn overlijden ontbreekt. Het verspreiden van valse overlijdensberichten is bovendien een gekende strategie van IS. De Staatsveiligheid beschouwt hem nog altijd als een actieve ‘foreign terrorist fighter’.

