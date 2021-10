Akkoord tussen directie en vakbonden bij studentenrestaurants Alma, personeel stemt donderdagnamiddag

De vakbonden en directie van Alma, een keten van studentenrestaurants in Leuven, hebben een ontwerpakkoord opgesteld over de nakende herstructurering. Dat melden de christelijke vakbond ACV en de socialistische vakbond ABVV donderdag. De directie bevestigt het nieuws. Het ontwerpakkoord wordt donderdagnamiddag ter goedkeuring voorgelegd aan het personeel.

Na acht onderhandelingsrondes is er vorige week vrijdag een ontwerp tot akkoord gevonden. Om het ontwerpakkoord goedgekeurd te krijgen, is een gewone meerderheid nodig. De stemming gebeurt schriftelijk, de personeelsleden verzamelen donderdagmiddag in Alma 3. Bij Alma werken 137 werknemers. In Leuven telt de keten in totaal negen restaurants en food corners.

Midden juni had de directie van Alma de herstructurering aangekondigd, daarbij waren 42 jobs bedreigd. De directie zag zich wegens financiële moeilijkheden genoodzaakt de volledige centrale keuken in Heverlee te sluiten. De boodschap zorgde voor verslagenheid bij de vakbonden. “Enkele maanden geleden kwam er nog een mededeling van de directie dat ze de restaurants opnieuw wilde doen bruisen. Nu dit op ons bord krijgen, komt hard binnen”, reageerde ABVV-secretaris Bert Verhooghe toen.