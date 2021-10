Meteen aanschuiven voor opening grootste Albert Heijn in Vlaanderen

In het nieuwe winkelpark Malinas in Mechelen heeft donderdagmorgen de grootste Albert Heijn van Vlaanderen de deuren geopend. Ruim voor de opening stonden de eerste klanten al aan te schuiven. Aan het winkelpark in de lus van de R6 is een jaar gebouwd.

Om iets voor 10 uur opende Albert Heijn XL de deuren voor het publiek. Met zijn vierduizend vierkante meter en het XL-concept is de supermarkt de eerste in haar soort. De AH is een van de negentien winkels in Malinas. Heel wat van die grootschalige detailhandel was tot voor kort in de buurt van het Rode Kruisplein en de Guido Gezellelaan gevestigd. Daar moesten de winkels de baan ruimen voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk rond de Keerdoksite.

Maneblusser City van de Mechelse brouwerij Het Anker is de enige horecazaak in het winkelpark. Malinas ligt in de Nora Tilleylaan, een nieuwe parallelweg met de R6. Om het winkelpark te ontsluiten, werd in de zomer van vorig jaar een nieuw kruispunt aangelegd op de N16. Fietsers kunnen het winkelpark bereiken via de Vrouwvlietroute en een brug over de R6, of via het jaagpad langs de Dijle en een tunnel onder de R6.

De winkels in Malinas zijn tijdens de week en op zaterdag open van 10 tot 18u of 18u30. Albert Heijn opent iedere dag de deuren vanaf 8u en is ook op zondagvoormiddag open. Ook enkele andere winkels zijn op zondag geopend.

svh