Lierse-supporter die tijdens cupmatch gereanimeerd werd, is overleden

Het werd woensdagavond even stil op het Lisp. Vlak na de Lierse gelijkmaker in de bekerwedstrijd tegen OH Leuven was een supporter onwel geworden. De partij lag een dik kwartier stil, de persoon in kwestie kon gereanimeerd worden en werd afgevoerd, maar overleed later op de avond.

Hoe hard het Lisp ontplofte na de 1-1, zo ijzingwekkend was de stilte vlak daarna. Iemand in de tribune was onwel geworden en had medische hulp nodig. De wedstrijd werd stilgelegd en het stadion hield zijn adem in. De supporter werd ter plekke gereanimeerd en afgevoerd.

Lierse K. kwam donderdagochtend met het droevige nieuws dat de supporter later op de avond is overleden.

“Deze ochtend vernamen we via de familie dat de Lierse supporter die gisteren onwel werd gedurende de wedstrijd, jammer genoeg later op de avond overleden is. Veel sterkte aan familie en vrienden”, aldus Lierse K. via Twitter.