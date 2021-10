Belgisch economie heeft coronadip verwerkt

De Belgische economie is in het derde kwartaal met 1,8 procent gegroeid. Dat blijkt uit een eerste schatting van de Nationale Bank. Het niveau van economische activiteit van voor de coronacrisis is intussen bereikt en overstegen, luidt het.

De groei van de Belgische economie trekt verder aan. In het eerste kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 1,2 procent, daarna volgde een kwartaal met 1,7 procent groei en volgens de eerste raming zou het derde kwartaal dus 1,8 procent hebben opgeleverd.

Volgens de berekeningen daalde de toegevoegde waarde in het derde kwartaal in vergelijking met het voorgaande kwartaal met 0,1 procent in de industrie en met 0,5 procent in de bouwsector. Bij de diensten was er dan weer een stijging met 2,3 procent.

De Nationale Bank waarschuwt wel dat de geraamde groeicijfers “omgeven zijn met een grotere onzekerheid dan gebruikelijk”. Door een gebrek aan administratieve gegevens, vooral voor de maand september, moest de NBB een aangepaste methode gebruiken.

De Bleeker: “Onzekerheid over het verdere groeiherstel”

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) ziet in de cijfers de bevestiging dat het groeiherstel zich blijft voortzetten. Ze maant wel aan tot voorzichtigheid: omdat de inflatie oploopt, vooral onder invloed van de stijgende grondstoffen- energieprijzen, komen er mogelijk hogere loonkosten aan door de automatische indexering. “Dat zorgt voor onzekerheid over het verdere groeiherstel”, zegt De Bleeker.

Daarnaast zit de economie nu weer op of zelfs boven het niveau van voor de crisis, wat wil zeggen dat de cijfers mogelijk gaan afvlakken. Maar een hoog groeiritme is wel nodig om het begrotingstekort verder terug te dringen, waarschuwt de liberale. “Het blijft dus belangrijk om bijkomende maatregelen te nemen die bedrijven zuurstof en vertrouwen geven (..) Enkel met privaat initiatief kunnen we onze overheidsfinanciën duurzaam verbeteren.”