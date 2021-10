Autobedrijven kunnen honderdduizenden wagens niet bouwen door chiptekorten

De tekorten aan halfgeleiders (chips) hebben zich in het derde kwartaal volop laten voelen bij de grote autoproducenten. De concerns Volkswagen en Stellantis konden elk 600.000 wagens minder produceren dan verwacht, zo deelden ze donderdag mee. Ze verwachten wel dat het ergste voorbij is.

Het Duitse concern Volkswagen (met ook merken als Audi, Seat en Skoda) kon door de chiptekorten in het derde kwartaal bijna een kwart minder auto’s leveren dan een jaar eerder. VW verlaagt ook zijn verwachtingen inzake leveringen dit jaar: het concern zal ongeveer evenveel auto’s leveren als in 2020. Tot nu toe ging het uit van een “gevoelige” toename.

Ook het autoconcern Stellantis (Chrysler, Fiat, Opel, Peugeot ...) had last van chiptekorten. Het produceerde in het derde kwartaal 600.000 auto’s of ongeveer een derde minder dan gepland.

De beide concerns gaan er wel vanuit dat er beterschap op komst is. “Het ergste zou achter de rug moeten zijn”, zei VW-topman Herbert Diess tijdens een teleconferentie, al kan de productie ook in 2022 nog “in mindere mate” getroffen worden. Bij Stellantis klonk het dat de chipmarkt zich aan het stabiliseren is.

Eerder had de Franse autogroep Renault al gezegd dat er door de chiptekorten in het derde kwartaal zowat 170.000 voertuigen minder van de band waren gerold dan verwacht. Het onderzoeksbureau AlixPartners zei eerder dat er door de chiptekorten wereldwijd mogelijk 7,7 miljoen voertuigen minder geproduceerd zullen worden, wat zou overeenkomen met een omzetverlies van 180 miljard dollar.