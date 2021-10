Daar is Divock Origi weer! Spits bedankt voor basisplaats in ligabeker met subliem hakje over de doelman

De eeuwige bankzitter. Of zelfs in de tribune, mede door blessures. Dat is het verhaal van Divock Origi bij Liverpool. Maar soms trekt hij toch de aandacht. Zoals in de wedstrijd in de Champions League toen hij twee jaar geleden met een knappe goal mee de kwalificatie afdwong tegen Barcelona. Hij scoorde als invaller ook in de finale. tegen Tottenham.Woensdagavond kreeg hij nog eens een basisplaats in de EFL Cup tegen Preston North End, een club in de kelder van de Championship (Engelse tweede klasse). In de slotfase scoorde hij de 0-2 en dat was een beauty. Met een subliem hakje over het hoofd verraste hij de doelman.

