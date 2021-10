Dankeditie voor de zorg van ‘Night of the Proms’ uitgesteld… door corona

Een maand na de aankondiging moet de ‘Dankeditie voor de zorg’ van Night of the Proms alweer uitgesteld worden. “De huidige situatie met stijgende coronacijfers laat hen niet toe om zorgeloos van deze concerten te genieten”, klinkt. Dat terwijl het net de bedoeling was om de Vlaamse zorgverleners en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet tijdens de pandemie.

De concerten in het Sportpaleis, gepland op 19 en 20 november, worden uitgesteld naar de lente volgend jaar. Een exacte datum wordt later gecommuniceerd. “De zorgsector neemt zo opnieuw zijn verantwoordelijkheid op om de komende weken nogmaals de te verwachten toevloed aan patiënten van de vierde golf te verzorgen en de reguliere zorg te blijven voorzien”, staat te lezen in het persbericht. Iedereen die een ticket had of op de wachtlijst stond krijgt een mail met meer informatie. Onder meer John Miles, Sylver, Willy Sommers en Axelle Red zouden optreden.

Ondanks het slechte nieuws is er ook een positieve boodschap: “We werken intussen aan de financiering van een derde concert”, zegt Jan Vereecke, producent van Night of the Proms. “Er staat immers nog veel zorgpersoneel op de wachtlijst voor een mogelijk derde én zelfs vierde show. We hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum te kunnen vastleggen.”

“Dit is waar we nu voor staan: de personeelsplanning in ons ziekenhuis is sedert enkele weken versneld onder druk komen te staan. Enerzijds door enkele zieke collega’s of collega’s die in quarantaine moeten, en anderzijds door een toestroom van covid-patiënten”, zegt Liesbet Limbaerts, directeur Zorg GA ziekenhuizen. “Dan besef je meteen dat de timing van het event helaas ‘slecht’ valt. Daarom zijn we blij dat het feest uitgesteld wordt naar volgend jaar.”

Ook algemeen directeur Patiëntenzorg Wim Van de Waeter van ZNA geeft aan dat zorgeloos genieten er niet inzit voor het personeel. “Elke dag worden de roosters omgegooid, want de collega’s worden ziek of moeten thuisblijven door een besmet gezinslid. Daarom wordt de druk op de collega’s groter en is een feest plannen moeilijk. Hopelijk zitten we volgend voorjaar terug in een normale werksituatie.”