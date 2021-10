Gus Hessels was op uitstap in Brussel toen hij door een medestudent neergestoken werd. — © rr

Brugge/Brussel/Oostende/Mechelen

De 29-jarige Bruggeling die in een ondergrondse parking in Brussel werd neergestoken, is opnieuw wakker. Gus Hessels lag meer dan een maand in coma. Maar uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij wellicht geen hersenschade heeft opgelopen. “Hij kan nu aan de revalidatie beginnen. Eindelijk een beetje goed nieuws”, zegt mama Tine Hessels.