Zwangere Stefanie kocht vorig jaar huis vlak bij 3M-fabriek: “We kregen blanco bodemattest”

Van pech gesproken: een zwangere vrouw heeft vorig jaar een huis gekocht in Zwijndrecht, op amper enkele honderden meters van de 3M-fabriek die nu een grote bron van PFOS-vervuiling blijkt. Stefanie Bellinckx deed haar verhaal woensdagavond in het VRT-programma ‘De afspraak’. Opvallend: het bodemattest dat werd afgeleverd door OVAM zwijgt zedig over vervuiling, terwijl de afvalmaatschappij op dat moment eigenlijk al had willen communiceren naar het brede publiek over het probleem.

Het huis van Stefanie Bellinkx staat op ongeveer 750 meter van de 3M-fabriek. Uit het bloedonderzoek dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de afgelopen weken organiseerde – en waaruit bleek dat meer dan 9 op 10 omwonenden te veel PFOS in het bloed hebben – blijkt dat ze in risicoklasse 2 zit. “Dat betekent dat gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten vallen”, aldus Bellinkx. “Mijn waarden zijn nu nog laag. Maar kunnen we daar blijven wonen? Ik heb een kind in de buik en een kind van 2,5 jaar. Ik wil niet dat zij vergiftigd worden.”

Dus zou Bellinckx beter verhuizen. Maar dan zou ze vermoedelijk wel een zwaar financieel moeten slikken, want zoals ook andere buurtbewoners zich dezer dagen afvragen: “Wie gaat ons huis nu nog kopen?”

Blanco bodemattest

Bovendien stelt Bellinckx zich vragen bij de rol van afvalmaatschappij OVAM. “We hebben dat huis in augustus 2020 gekocht met een blanco bodemattest. Dat wil zeggen dat er geen weet was van grondvervuiling. Nu weten we dat ze dat wel wisten”, klinkt het.

OVAM levert een blanco bodemattest af als een grond niet opgenomen is in het grondeninformatieregister. Een grond wordt daarin opgenomen als OVAM “relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging”, aldus de website van de Vlaamse overheid.

Maar in juni raakte bekend dat OVAM al in 2017 op de hoogte was van de vervuiling. Het wilde de bevolking toen in eerste instantie ook op de hoogte brengen van het probleem, maar dat plan werd volgens de topvrouw van OVAM toen vanuit politieke hoek tegengehouden.

“Ik wist een jaar geleden zelfs niet dat 3M bestond. Alles is maar bovengekomen in mei van dit jaar. Nu blijkt dat dat attest helemaal niet blanco had mogen zijn. Ik had dat huis nooit gekocht als ik had geweten dat daar vervuiling was, en dat dat zo schadelijk zou zijn voor mijn kinderen”, besluit Bellinkx.