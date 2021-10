Woonkredieten blijven records breken

Mensen die een huis wilden kopen, bouwen of verbouwen, hebben in het derde kwartaal voor 11 miljard euro leningen afgesloten bij de banken. Dat is een record voor een derde kwartaal, zegt de Beroepsvereniging van het Krediet donderdag. Ook in het eerste en het tweede kwartaal waren al nieuwe records gevestigd.

De banken keurden in juli, augustus en september bijna 68.500 hypothecaire kredieten goed, voor een totaalbedrag van 11 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Het gaat om toenames met respectievelijk 18,5 en 32,5 procent tegenover het derde kwartaal van 2020. Dat was door corona wel een vrij zwak kwartaal.

Vergeleken met 2019 lag het aantal goedgekeurde woonkredieten 1,6 lager, maar het bedrag wel 17 procent hoger. Dat houdt ook in dat het gemiddelde bedrag per lening stijgt. Voor de bouw van een woning bijvoorbeeld gaat het nu om 208.000 euro, 40.000 euro meer dan drie jaar geleden. Wie een woning koopt, leent nu gemiddeld 188.000 euro. Voor aankoop en verbouwing is dat 218.000 euro.

“De hypothecaire kredietverlening volgt nog steeds de sterke stijging van de activiteit op de woningmarkt”, zegt Ivo Van Bulck, de secretaris generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. “Nooit eerder werd in het derde trimester zoveel hypothecair krediet verschaft. Ook de twee voorgaande trimesters waren uitzonderlijk hoog.”

Van Bulck voegt wel toe dat er sinds enkele maanden een lichte daling is in het aantal aanvragen voor kredieten. Het aantal aanvragen - bijna 87.000 - lag in het derde kwartaal ongeveer 17 procent lager dan in dezelfde periode in 2020. Ook in bedrag was er een daling (van ongeveer 12,5 procent tot 15 miljard euro).