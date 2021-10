Macron: “Australië moet eerste stap zetten om vertrouwen met Frankrijk te herstellen”

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag telefonisch overleg gepleegd met de Australische eerste minister Scott Morrison. Het was het eerste contact tussen de twee leiders sinds de duikbootaffaire druk zette op de relaties tussen beide landen. Voor het herstellen van het vertrouwen ligt de bal nu in het kamp van Australië, zo beklemtoonde Macron.

Frankrijk is woedend over een strategisch partnerschap dat Australië in september samen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aankondigde. De nieuwe samenwerking (AUKUS) mondde onder meer uit in het torpederen door Canberra van een in 2016 beklonken aankoop van Franse duikboten. In plaats daarvan zullen de Australiërs onderzeeërs met nucleaire aandrijving aanschaffen van de Amerikanen.

Tijdens het telefoongesprek van donderdag herhaalde Macron dat “de vertrouwensrelatie tussen onze beiden landen” werd geschonden door de Australische beslissing om de Franse deal op te zeggen “voor een ander project dat nog gepreciseerd moet worden”, zo blijkt uit een mededeling van het Elysée.

Macron stelde “dat het nu aan de Australische regering is om concrete acties voor te stellen die de wil van de hoogste Australische autoriteiten belichamen om de basis van onze bilaterale relaties te herdefiniëren en een gezamenlijke actie in de Indo-Pacifische regio voor te zetten.”

Aan de vooravond van de klimaatconferentie in Glasgow (COP26) drong Macron ook aan op “ambitieuze maatregelen” van Australië, zoals het opvoeren van de nationale klimaatdoelstellingen en het afbouwen van de productie en het gebruik van steenkool.