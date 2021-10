“Historisch” akkoord over minimumloon in metaalbouwsector

Vakbonden en werkgevers hebben een nieuw loonakkoord ondertekend voor de circa 120.000 arbeiders in de metaalbouwsector. De christelijke bond ACV Metea noemt het akkoord “historisch” wegens afspraken over het minimumloon.

De sociale partners spraken een groeipad af om het minimumloon tegen 2026 te doen toenemen naar 15 euro per uur. “Baanbrekend en een unicum voor de sector en ver daarbuiten”, zegt William Van Erdeghem, voorzitter van ACV Metea. Het is niet duidelijk hoeveel werknemers momenteel het minimumloon krijgen.

Daarnaast bevat het sectorakkoord onder meer ook de 0,4 procent opslag van de loonnorm en een coronapremie. Die zal volgens de vakbond in meer dan 90 procent van de ondernemingen in de sector worden uitbetaald. Bij bedrijven die het in 2020 niet slechter deden dan voor de crisis, zal het 500 euro zijn, elders 300 of 400 euro.

Volgens Van Erdeghem maakt het sectorakkoord de metaalbouw aantrekkelijker. In de metaalbouw zijn veel technici tewerkgesteld, profielen waar ook in andere sectoren veel vraag naar is. De metaalbouw is een brede industriële sector met circa 120.000 arbeiders. Onder meer de autofabrieken vallen eronder.