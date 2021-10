Grootste drugsvangst ooit in Azië: politie in Laos treft 55 miljoen pillen aan

De politie van Laos heeft een lading van 55,6 miljoen pillen methamphetamine en 1,5 ton crystal meth in beslag genomen. Het gaat om de grootste drugsvangst ooit in Azië, aldus het VN-kantoor voor drugs en criminaliteit.

Het aantal pillen is drie keer groter dan wat de autoriteiten in Laos in heel 2020 hadden geconfisqueerd, de crystal meth is bijna een derde van wat vorig jaar in beslag werd genomen. De drugs lagen achterin een vrachtwagen voor bier. De chauffeur is aangehouden.

De ontdekking werd gedaan in het noorden van Laos, in een provincie die grenst aan Myanmar en Thailand. Het grensgebied, dat ook wel de Gouden Driehoek wordt genoemd, is populair onder drugssmokkelaars en -producenten.