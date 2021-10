Europees Hof: “Levenslange celstraf met pas na 40 jaar kans op vrijlating schendt mensenrechten”

Levenslange gevangenisstraffen die pas na 40 jaar de mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating bieden, zijn onverenigbaar met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het Europese Mensenrechtenhof (EHRM) donderdag beslist na een klacht van twee Hongaren die in eigen land waren veroordeeld.

De geviseerde celstraffen bieden “geen reëel perspectief op vrijlating” en zijn daarom “niet verenigbaar met het Verdrag”, zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een verklaring. Het gaat meer bepaald om de schending van artikel 3, dat “onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen” verbiedt.

Twee Hongaren, die in 2010 en 2013 in eigen land tot levenslange celstraffen werden veroordeeld, waren naar het Hof in Straatsburg gestapt om hun zware straf aan te vechten. Ze vonden dat hun veroordeling neerkwam op een levenslange celstraf, zonder uitzicht op vrijlating. Hongarije moet de twee veroordeelden nu een vergoeding van 3.000 en van 10.600 euro betalen.