Glasgow enkele dagen voor klimaattop getroffen door noodweer: “Geen probleem voor de toekomst, maar voor nu”

Enkele dagen voordat de VN-klimaattop COP26 in Glasgow begint, is de Schotse stad getroffen door noodweer. Op beelden is te zien hoe straten zijn ondergelopen. Vanwege de zware regenval moesten treinen worden stopgezet en evenementen worden afgeblazen.

Een lichtevenement dat op woensdagavond in Glasgow plaats had moeten vinden, werd afgelast vanwege overstroomde straten. De organisatoren melden op Twitter dat “15 centimeter water de ingang blokkeert”. Lokale voetbalsupporters die een wedstrijd bezochten zijn gewaarschuwd voor overstromingen en verkeerschaos.

Er was woensdag ook code oranje afgekondigd vanwege “levensbedreigende overstromingen” als gevolg van de regenval in het noordwesten van Engeland en het zuidwesten van Schotland.

Dit weekend begint de klimaattop in Glasgow. Daar zullen landen onder druk worden gezet zich vast te leggen op extra inspanningen. De conferentie wordt gezien als de belangrijkste mogelijkheid om afspraken te maken zodat de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs werden vastgesteld alsnog gehaald kunnen worden. “Klimaatverandering is geen probleem meer voor de toekomst. Het is nu een probleem”, aldus Inger Andersen van VN-milieuagentschap UNEP.