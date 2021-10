In stijl het veld op: derde shirt van RSC Anderlecht heeft ‘a touch of class’

RSC Anderlecht heeft het officiële derde shirt voor dit seizoen voorgesteld. Een exclusief shirt in beperkte oplage, met gouden accenten en de drie sterren van de recordkampioen in de nek.

Het nieuwe shirt zal zondag voor het eerst gedragen worden tijdens de thuiswedstrijd in het Lotto Park tegen OH Leuven. Kristoffer Olsson , Lior Refaelov, Wesley Hoedt, en Joshua Zirkzee en Kristoffer Olsson stelden de shirt voor in het stijlvolle decor van het Brusselse Villa Empain.

Samen met Villa Empain wordt trouwens een gehandtekend shirt ten voordele van hun Culturele Ambassade voor Kinderen geveild. Met dat scholenproject zet Villa Empain zich in voor laagdrempelige toegang tot cultuur voor onder andere. Brusselse jongeren uit kansarme milieus.

Het shirt kreeg ook de slogan ‘a touch of class’ mee. Benieuwd of het de spelers inspireert om ook klasseflitsen uit hun voeten te toveren.