KI beslist op 25 november over bekrachtiging spijtoptantenregeling van Dejan Veljkovic

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft zich donderdag gebogen over de spijtoptantenregeling tussen voetbalmakelaar Dejan Veljkovic en het federaal parket. Op 25 november beslist de KI of het zogeheten memorandum al dan niet bekrachtigd wordt.

In dat memorandum heeft Dejan Veljkovic zich ertoe verbonden om oprechte en volledige verklaringen af te leggen over zijn aandeel in het dossier over corruptie in het Belgische voetbal en over de rol van derden. In ruil krijgt hij een celstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro met uitstel en zal zijn illegaal verkregen vermogen, becijferd op ongeveer vier miljoen euro, verbeurdverklaard worden.

De KI moet nu nagaan of wat het federaal parket hem heeft toegezegd, in verhouding staat met wat Veljkovic allemaal verklaard heeft. “De medewerking van mijn cliënt in Operatie Zero was cruciaal voor de waarheidsvinding. Wij hebben de KI dan ook gevraagd om het memorandum te bekrachtigen”, zegt zijn advocaat Kris Luyckx.

“Het is voor hem een belangrijke afsluiting van het gerechtelijk onderzoek. Daarna kan een rechter ten gronde éindelijk zijn met het openbaar ministerie afgesproken straf vastleggen. Dejan Veljkovic wil dit allemaal achter de rug hebben. Hij wil verder met zijn leven, zowel privé als professioneel.”

Veljkovic was donderdag samen met zijn advocaat aanwezig op de zitting van de KI, die achter gesloten deuren plaatsvond. Op 25 november velt de KI zijn arrest.