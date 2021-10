Je mag de koning beledigen: majesteitsschennis is niet langer strafbaar

De wet uit 1847 die zegt dat het beledigen van de koning strafbaar is, is een schending van het recht op vrije meningsuiting. Dat zegt het Grondwettelijk Hof. Met andere woorden: de koning beledigen, het mag.

Majesteitsschennis is al sinds jaar en dag strafbaar in ons land. De wet uit 1847 zegt dat wie de koning beledigt - in het openbaar, via een tekst of via een prent - in principe een straf riskeert tot drie jaar opsluiting.

“Dit is strijdig met de vrijheid van meningsuiting, wanneer de straf wordt opgelegd voor geuite meningen in het kader van een politiek debat of een debat over aangelegenheden van algemeen belang”, zo zegt het Grondwettelijk Hof donderdag in een opmerkelijk arrest.

“Bovendien beschermt die bepaling de reputatie van de Koning ruimer dan die van andere personen. Er is geen dwingende maatschappelijke behoefte, en is zij onevenredig met de doelstelling om de reputatie van de persoon van de Koning te beschermen.”

Spaanse rapper

Het Grondwettelijk Hof schrijft dit in een antwoord aan de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI). De aanleiding is de situatie van een Spaanse rapper. Die is in zijn land veroordeeld voor het beledigen van de Spaanse vorst, en is vervolgens naar België gevlucht. Spanje vraagt om zijn uitlevering.

België kan alleen maar iemand uitleveren als de misdaad ook in ons land strafbaar is. Vandaar de vraag van de Gentse KI aan het Grondwettelijk Hof: “Is de koning beledigen in ons land nog strafbaar?” Neen, zo blijkt nu uit het antwoord van het Grondwettelijk Hof.