Levenslange celstraf voor aanval met bijl in Duitsland

In Duitsland is een man tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld omdat hij zijn vroegere baas had aangevallen met een bijl.

De rechtbank in Konstanz, in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg, achtte het bewezen dat de 36-jarige man begin dit jaar zijn gewezen werkgever had gedood in diens woning in Hohenfels. De twee zonen van het slachtoffer, van 9 en 13 jaar oud, raakten zwaargewond. “We hebben hier zonder enige twijfel te maken met een afschuwelijke daad”, zo verklaarde de rechter donderdag.

De dader, die de Roemeense nationaliteit heeft, werd schuldig bevonden aan doodslag en twee pogingen tot moord. Over het motief bestaat nog altijd onduidelijkheid. De rechtbank gaat ervan dat de man eigenlijk geld wilde buitmaken.