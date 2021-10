De verrassende leider na 12 speeldagen in de Jupiler Pro League is niemand minder dan nieuwkomer Union. Niet enkel het puntentotaal (25) is puik, ook het knappe voetbal dat door de troepen van Felice Mazzu op de mat wordt gebracht, mag er zijn. Uiteraard is de weg nog lang, maar hier en daar wordt een ‘Leicester-scenario’ door sommigen toch al in de mond genomen.