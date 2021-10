Ex-topman die werd ontslagen omdat hij blanke man is, krijgt schadevergoeding van 10 miljoen dollar

Een Amerikaans bedrijf dat een blanke topman de laan uitstuurde, moet van een rechtbank in Charlotte (North Carolina) een schadevergoeding van 10 miljoen dollar aan de ontslagen werknemer ophoesten. Dat heeft te maken met de reden voor het ontslag: volgens de rechtbank zou hij er nog steeds actief zijn geweest als hij geen blanke man was.

David Duvall, een voormalig marketingdirecteur van Novant Health Care, stapte in 2019 naar de rechtbank. Volgens hem had zijn ontslag in juli 2018 niets te maken met zijn prestaties op het werk, in tegenstelling tot wat Novant zei. De directie van het bedrijf had het officieel over een gebrek aan leiderschapsvaardigheden, maar Duvall vocht dat aan. Volgens hem maakte het bedrijf, een zorgreus met zo’n 35.000 werknemers en onder meer 15 ziekenhuizen, zich schuldig aan “omgekeerde discriminatie”.

Vlak voor zijn vijfjarig jubileum werd Duvall ontslagen om te worden vervangen door twee vrouwen, een zwarte vrouw en een blanke vrouw. Dat had Duvalls advocaat, Luke Largess, eerder tijdens het proces al gezegd. “Beide vrouwen zijn geschikt voor die baan, maar niet meer dan Duvall. En er waren nooit problemen over Duvalls prestaties.” Het ontslag zou volgens Duvall dus te maken hebben met diversiteitsdrang.

De rechtbank heeft hem daar nu gelijk in gegeven. Volgens de jury kon het bedrijf niet aantonen dat Duvall ook zou zijn ontslagen als hij geen blanke man was geweest. Na Duvalls afscheid moest nog een handvol blanke topmannen het veld ruimen: in anderhalf jaar tijd werden zij allemaal vervangen door zwarte personen of vrouwen.

Novant is teleurgesteld in de uitspraak. Een woordvoerster liet weten alle nog openstaande juridische wegen te willen verkennen. Duvall kan zijn tien miljoen dus nog maar beter even wegzetten. Novant-woordvoerster Megan Rivers liet namelijk weten dat ook een hoger beroep tot de mogelijkheden behoort.