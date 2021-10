Cybercrimineel maakt geldige coronapas aan met QR-code op naam van Adolf Hitler

Opluchting in Nederland: de geheime codes die worden gebruikt om te controleren of een QR-code in een corona-app echt is, zijn niet uitgelekt. Een cybercrimineel was er nochtans in geslaagd een geldige en werkende QR-code te maken op naam van Adolf Hitler, waarop het Nederlands ministerie van Volksgezondheid met een onderzoek begon, maar de dader blijkt daarvoor gelekte inloggegevens gebruikt te hebben.

Het was RTL Nieuws dat het bericht de wereld instuurde. Het Nederlands ministerie van Volksgezondheid is een onderzoek begonnen naar een werkende QR-code die was opgedoken op naam van Adolf Hitler. Het gaat om de QR-code die je in de CovidSafe-app krijgt wanneer je volledig gevaccineerd bent, recent een besmetting hebt doorgemaakt of negatief getest bent. En deze is dus een fictieve die wel werkt, gemaakt door een cybercrimineel die ermee dreigde de codes om die te maken wereldkundig te maken. Dat zou een kleine ramp zijn, want zo zou iedereen een geldig Covid Safe Ticket (CST) kunnen aanmaken voor zichzelf.

Gelukkig is ondertussen gebleken dat de codes niet uitgelekt zijn. Dat de cybercrimineel de fictieve geldende QR-code kon maken, heeft alles te maken met gelekte inloggegevens van een personeelslid die aan een applicatie voor de coronapas werkt. Daardoor kon de dader inloggen in de backoffice en daar een QR-code aanmaken. De code erachter kreeg hij of zij daar niet in handen, zo klinkt het.