PODCAST. “Conner Rousseau wilde een hippe TED-talk, het leek helaas op Xavier Waterslaeghers”

Ach wat, in het aanschijn van de echte wereldproblemen vallen die van Rousseau nog wel mee. Want ja, de Grote Twee zijn terug: Corona en Klimaat. Schijnbaar onvermijdelijk, schijnbaar onoplosbaar. Al denkt Boris Johnson daar anders over: “Kermit de kikker had ongelijk. Het is wél makkelijk om groen te zijn.” Liesbeth moet er eens diep bij zuchten: “Kijk, dat is nu wat Greta Thunberg de Bla Bla Bla van politici noemt.”