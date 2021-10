Het is vanaf maandag verplicht: iedereen die naar de fitness of op restaurant wilt in Vlaanderen zal dan een Covid Safe Ticket (CST) moeten kunnen voorleggen. Vlaanderen volgt zo Brussel, Wallonië en tal van Europese landen waar zo’n coronapas al langer verplicht was. Maar niet iedereen is voor het idee gewonnen. Zelfs experts vinden dat het voor een vals gevoel van veiligheid kan zorgen.