De inflatie is in oktober gestegen tot 4,16 procent, dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2008, toen bedroeg de inflatie 4,72 procent. Hoe komt dat? Wat betekent dat precies. En zal het een impact hebben op jouw loon? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.