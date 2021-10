Man (44) die broertjes uit vijver wilde redden overleden, jongen (6) kritiek naar ziekenhuis

De hulpdiensten zijn donderdagnamiddag massaal afgezakt naar een vijver ter hoogte van een woon-zorgcentrum in Halle, in de provincie Vlaams-Brabant. Daar waren twee broers van 6 en 11 jaar uit Tubize tijdens het spelen in het water beland, waarna een volwassen man in de vijver was gesprongen om hen te redden. De man overleefde dat niet en een van de jongens is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het andere broertje kon wel in veiligheid gebracht worden.

Het ongeval deed zich iets voor 16 uur voor ter hoogte van een rusthuis langs de August Demaeghtlaan in Halle. Daar waren twee broertjes van 6 en 11 jaar uit Tubize met een bal aan het spelen naast een vijver. Toen de bal in het diepe water vloog, sprongen ze die achterna. De jongste sprong wellicht als eerste. Een 44-jarige man hoorde hulpgeroep en sprong hen achterna, maar raakte bevangen door het koude water.

Een andere man sprong het water ook in en haalde de veertiger en de jongen van 11 eruit, maar voor de veertiger kon geen hulp meer baten. Hij overleefde het niet. De jongen van 11 is onderkoeld maar is wel veilig. Daarna kon ook zijn broer uit het water gehaald worden: die werd gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn situatie is nog steeds zorgwekkend.

Het parket stuurt een wetsdokter en het labo ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Er is op dit moment niets dat op kwaad opzet wijst, maar er wordt wel onder meer gekeken naar de vijver waarin de veertiger verdronken is. Die is niet bijzonder groot, maar zou mogelijk wel dieper zijn dan lijkt. Het gaat om een blusvijver die voor voldoende water moet zorgen als er brand uitbreekt in het woonzorgcentrum. Het parket heeft de technische plannen van de vijver opgevraagd om meer duidelijkheid te krijgen.

