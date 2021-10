Opnieuw raak voor Cristiano Ronaldo: Portugese sterspeler en vriendin Georgina verwachten een tweeling (zijn tweede al)

Ronaldo is al vader van vier kinderen: Cristiano Ronaldo Jr (2010), de tweeling Mateo en Eva Maria (juni 2017) en Alana Martina (november 2017). Enkel Alana Martina kreeg hij samen met Georgina. Zijn eerste drie kinderen kwamen ter wereld via een surrogaatmoeder.

“We zijn zo gelukkig te kunnen aankondigen dat we een tweeling verwachten. Onze harten lopen over van liefde. We kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten”, schrijven ze bij een foto waarop ze poseren met de echo’s. In minder dan een uur werd het beeld al bijna negen miljoen keer geliket.

Ronaldo (36) liet in het verleden al meermaals weten zeven kinderen te willen, naar zijn geliefkoosde rugummer dat hij nu ook weer draagt bij Manchester United.

De aankondiging: