Een zuivere hattrick: het was hem nog nooit gelukt tijdens een officiële wedstrijd, laat staan bij KV Oostende. Marko Kvasina (24) tankte vertrouwen in de beker en hoopt binnenkort op meer speelkansen. Al beseft hij dat zoiets niet evident is met een concurrent als Gueye. “Ik kan de trainer amper iets verwijten.”