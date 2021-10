Bestelwagen rijdt in op vrachtwagen in file op E19: bestuurder overleden

Op de E19 in Meer (Hoogstraten) gebeurde donderdagnamiddag in de richting van Nederland een dodelijk ongeval.

Door een ongeval net over de Nederlandse grens was er een file ontstaan die tot op het Belgische grondgebied reikte. In die file reed een bestelwagen achteraan in op een vrachtwagen. Dat ongeval gebeurde vlak voor de afrit naar de bedrijvenzone Meer-Hazeldonk.

De bestuurder van de bestelwagen, een 38-jarige man uit Nederland, is ter plaatse overleden. De snelweg was door het ongeval volledig versperd. Enige tijd later was de linkerrijstrook vrij, maar de hinder voor het verkeer bleef aanhouden.

© BFM

