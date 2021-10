Vier Franse pornoacteurs aangeklaagd voor verkrachting

Het Franse gerecht heeft vorige week vier pornoacteurs in staat van beschuldiging gesteld voor verkrachting. Drie van de verdachten zijn aangehouden. Dat hebben bronnen bij de gerechtelijke diensten in Parijs donderdag meegedeeld.

Het zou de eerste keer zijn dat in een onderzoek naar de Franse pornoindustrie acteurs vervolgd worden voor verkrachtingen die tijdens opnames hebben plaatsgevonden. Hun inverdenkingstelling is een gevolg van het gerechtelijk onderzoek dat het parket van Parijs had opgestart naar het intussen afgesloten pornografische videoplatform “French Bukkake”.

De actrices die te zien waren op de website zouden niet altijd ingestemd hebben met de praktijken die ze tijdens de opnames moesten ondergaan, zo schrijft de Franse nieuwssite BFMTV. Volgens een gerechtelijke bron zijn intussen al een vijftigtal slachtoffers geïdentificeerd.

In totaal worden al acht mensen vervolgd in deze zaak. In oktober vorig jaar werden vier mensen in staat van beschuldiging gesteld voor onder meer pooierschap en mensenhandel. Onder hen bevond zich ook de pornoproducent met de bijnaam “Pascal OP”, de oprichter van de pornosite “French Bukkake”. Samen met hem werd toen ook de regisseur “Mat Hadix” in staat van beschuldiging gesteld, net als twee andere mensen die verdacht worden van het ronselen van jonge en kwetsbare vrouwen.