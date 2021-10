Red Flames moeten voorbij Frankrijk en Italië op EK voetbal in 2022

De Red Flames kennen hun tegenstanders voor de groepsfase van het komende EK voetbal voor vrouwen. Dat wordt van 6 tot 31 juli 2022 in Engeland gespeeld. Tessa Wullaert en co nemen het in Groep D op tegen Frankrijk, Italië en IJsland.

Er werden in totaal vier poules gevormd. De top twee uit elke poule stoot door naar de kwartfinales.

Groep A: Engeland - Noorwegen - Oostenrijk - Noord-Ierland

Groep B: Duitsland - Spanje - Denemarken - Finland

Groep C: Nederland - Zweden - Zwitserland - Rusland

Groep D: Frankrijk - Italië - België - IJsland

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Flames openen op 10 juli 2022 tegen IJsland. Daarna treffen de troepen van coach Ives Serneels op 14 juli Frankrijk, kwartfinalist op het EK 2017 en WK 2019, en op 18 juli Italië, kwartfinalist op het WK 2019. Al deze duels vinden volgens het voorgestelde schema in Manchester plaats.

België trof Frankrijk voor het laatst op 7 juli 2017 en verloor toen met 2-0. Tegen Italië kwamen de Flames uit in de voorronde van het WK 2019. In Italië werd op 10 april 2018 met 2-1 verloren, daarna volgde op 4 september 2018 een zege met dezelfde score. België eindigde toen als tweede in de groep achter Italië en sneuvelde vervolgens in de barrages tegen Zwitserland. IJsland lijkt de meest haalbare kaart. De laatste confrontatie dateert van 2 maart 2016 toen IJsland met 2-1 won.

© BELGA

Het EK in Engeland wordt de dertiende editie van de Europese titelstrijd bij de vrouwen. Het toernooi stond aanvankelijk in de zomer van 2021 geprogrammeerd maar werd, net als het EK bij de mannen, met een jaar uitgesteld door de coronapandemie. Nederland is titelverdediger.

De Red Flames plaatsten zich door hun kwalificatiepoule te winnen voor Zwitserland. Dat stootte nadien ook door via de play-offs. De Belgische vrouwen namen een keer eerder deel aan het EK. In 2017 sneuvelden ze in Nederland in de groepsfase.

“We moeten tevreden zijn”

Bondscoach Ives Serneels kon best leven met wat uit de bus was gekomen. “Wij moeten tevreden zijn”, onderstreepte hij. “Eén land wilde ik ontlopen, en dat is gelukt, en verder weet je dat het allemaal sterke teams zijn. Zo hebben we in pot D (IJsland) het sterkste team geloot. Maar je gaat een EK spelen en dan weet je dat je elke wedstrijd voluit zal moeten gaan om iets te halen.”

De komende tegenstanders zijn geen onbekenden voor Serneels. “Frankrijk hebben we in het verleden al bekampt. IJsland hadden we enkele jaren geleden ook in onze groep en tegen Italië hebben we tijdens de vorige WK-campagne twee keer gespeeld. We kennen de teams.”

In 2017 werd België als EK-debutant gewipt in de groepsfase. Serneels legt de lat nu hoger. “Je moet proberen stappen vooruit te zetten en dan is de ambitie nu de tweede ronde. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Op het vorige EK haalden we een mooie zege tegen Noorwegen en verloren we twee keer nipt. Als je nu beter kan doen qua resultaat, dan maak je veel kans op de tweede ronde.”