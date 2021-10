Virus tiert welig onder kinderen: zal dat vierde golf versnellen? En hoe zit het met vaccinatie van -12-jarigen?

Het coronavirus verspreidt zich als een lopend vuurtje in de lagere school. In de afgelopen twee weken was het lager onderwijs goed voor 74 procent van alle besmettingen in het onderwijs. Dus kwamen de bevoegde minister en de onderwijspartners met nieuwe maatregelen. Maar hoe gevaarlijk is het dat het virus zo woedt onder de kinderen? En hoe zit het met de vaccinatie van 5- tot 12-jarigen?