Langverwacht rapport legt “klungelige” fraude van Sihame El Kaouakibi bloot

Sihame El Kaouakibi kreeg sinds 2012 exact 1.363.622 euro Vlaams subsidies. Het rapport spreekt over “systematisch en symptomatisch misbruik van Vlaamse subsidiestromen”.

Niet alleen El Kaouakibi verrijkte zich. In meerdere gevallen werden ook vergoedingen toegekend aan familieleden in de vorm van kilometervergoedingen en vrijwilligersvergoedingen. “Soms werden onkosten wel heel klungelig ingediend”, zegt Diependaele. “Zo deed een familielid van El Kaouakibi de boekhouding van Let’s Go Urban. Die stuurde een factuur voor maaltijdcheques door, maar geprint op briefpapier van het bedrijf waar dat familielid écht werkte en waar de vzw niets mee te maken had. Ik vermoed dat men op een bepaald moment in de omgeving van El Kaouakibi wel erg overmoedig werd.”

Systematisch misbruik

Ook telefoniekosten van Sihame El Kaouakibi zelf werden op het adres van de vzw ingediend. Het gaat steeds om kleine bedragen van enkele tientallen of honderden euro’s, maar ze komen wel systematisch terug in heel wat dossiers.

“We kunnen hier echt spreken van systematisch en symptomatisch misbruik van subsidiestromen”, aldus Diependaele. “Steeds dezelfde bedragen werden aan familieleden betaald zonder nota of uitleg. Maar die mensen hadden niets te maken met de vzw.”

Het rapport is ook kritisch voor de overheid. Vaak werden subsidies te makkelijk uitgekeerd en de besluiten “te vaag en te vrijblijvend opgemaakt”, luidt het.