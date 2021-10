Slachtoffers van racistische schietpartij in Charleston treffen miljoenenschikking

De 21-jarige Dylann Roof had in juni 2015 negen zwarte kerkgangers doodgeschoten in Charleston, in de staat South Carolina. De schietpartij was racistisch geïnspireerd. In 2017 werd de dader ter dood veroordeeld, een uitspraak die onlangs in beroep nog werd bevestigd.

Het ministerie van Justitie zal nu een bedrag van 6 miljoen tot 7,5 miljoen dollar (5,1 miljoen tot 6,4 miljoen euro) uitbetalen aan de familieleden van de overleden slachtoffers. Aan vijf mensen die het geweld overleefden, wordt 5 miljoen dollar uitbetaald. Het totaalbedrag voor de schikking loopt zo op tot 88 miljoen dollar.

De slachtoffers en de nabestaanden hadden een rechtszaak aangespannen wegens tekortkomingen bij de FBI. Volgens de wetgeving had Roof het moordwapen nooit mogen kopen. Maar hij kreeg toch toestemming omdat essentiële informatie niet was doorgegeven.