Nicolas Lombaerts over zijn nieuwe leven als rechterhand van Vanhaezebrouck bij AA Gent: “Hein en ik zijn twee mankepoten”

We zijn pas oktober en AA Gent heeft al 22 wedstrijden achter de rug. Het is dus druk druk druk, ook voor Nicolas Lombaerts (36), vier maanden geleden nog voetballer op rust – letterlijk – en nu assistent van Hein Vanhaezebrouck. In café Het Nieuw Verleden – toeval bestaat niet – spreken we met de ex-Rode Duivel over Het Nieuwe Leven. “Voor een bepaalde tijd is niets doen leuk, maar ik had het er op de duur ook mee gehad.”