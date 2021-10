Ons land was vorige eeuw wereldkampioen Chinese vazen verzamelen, en dat hebben we te danken aan één Vlaming

België was vorige eeuw wereldkampioen Chinese vazen verzamelen. En dat hebben we te danken aan één man: Gentenaar Desiré Stampaert die ze in alle uithoeken van België verkocht. Vandaag doen zijn kinderen voor het eerst zijn relaas. Dit is het uitzonderlijke verhaal van een man die ook in Congo fietsen verkocht, naaimachines haalde achter het IJzeren Gordijn en een wapenvergunning had omdat hij met zijn waardevol transport ons land doorkruiste.