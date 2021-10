Strijd voor waardig levenseinde of zelfmoordpromotie? 33 overlijdens met “laatstewilpil” worden onderzocht

Het Nederlandse gerecht onderzoekt 33 overlijdens waarbij mensen een einde aan hun leven maakten met Middel X. Dat is het zelfmoordpoeder dat wordt gepromoot door de Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die al jaren ijvert voor het recht om uit het leven te stappen, op eender welk moment, zonder controle of advies van buitenaf. “Dat is geen misdaad, maar een daad van menselijkheid”, zegt voorzitter Jos van Wijk van CLW. Justitie ziet hem nochtans als lid van een criminele organisatie.