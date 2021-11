Tom en Katrien verloren twee kindjes: “Ik kan er niet tegen als ze ons een perfect gezinnetje noemen. We zullen dat nooit meer zijn”

Ellen was hun eerste meisje. Ze stierf in haar mama’s armen, na vier dagen geleefd te hebben. Emma was hun tweede meisje. Ze stierf in haar papa’s armen, na drie maanden geleefd te hebben. Ook al is het 21 en 22 jaar geleden, Tom Derveaux (48) en Katrien Claerhout (49) uit Kortrijk voelen nog altijd die leegte. Het gemis dat blijft trekken. “Verdriet kan je niet meten. Niet in aantal. Niet in tijd.”