Britse Boot die op coquilles viste in beslag genomen: visserijoorlog dreigt nu écht op Kanaal

De Britse trawler Cornelis Gert Jan ligt aan de ketting in Le Havre. De boot werd betrapt op vissen in Franse wateren zonder vergunning. — © REUTERS

“We zijn erg geduldig geweest met de Britten, maar vanaf november is het voorbij.” Het is de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken menens. Al maanden hebben Frankrijk en Groot-Brittannië ruzie over de visserijrechten in Britse wateren. Nu werd een Britse vissersboot in beslag genomen. Als niet meer Franse vissers worden toegelaten, wordt met zware represailles gedreigd. Tot en met het blokkeren van de elektriciteitstoevoer.