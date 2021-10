Vlaanderen is nog ver verwijderd van Glasgow: regering moet eigenlijk nog beginnen aan klimaathuiswerk

De Vlaamse regering zal vrijdag geen akkoord sluiten over de maatregelen die ze moet treffen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het water tussen de regeringspartners is nog zeer diep. Zelfs over het percentage CO₂-vermindering dat Vlaanderen wil halen, lopen de meningen ver uiteen. Minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) houdt er rekening mee dat ze nog een kleine week heeft vooraleer ze in Glasgow wordt verwacht.