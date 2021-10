Racen op hoge hakken en in extravagante kostuums is helemaal terug van weggeweest in Washington D.C.

Move over, RuPaul, want in Washington D.C. is de “High Heel Drag Race” terug van weggeweest. Het event is een feest voor iedereen, maar vooral voor de lgbtq-gemeenschap. De dragrace is bedoeld om hen te vieren en een hart onder de riem te steken. De burgemeester van de stad, Muriel Bowser, is trots: “het is onze diversiteit die ons sterk maakt”.