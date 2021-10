Wie koning Filip beledigt, hoeft daarvoor niet in de cel te gaan zitten. “De wet uit 1847 die bepaalt dat majesteitsschennis strafbaar is, is eigenlijk een schending van het recht op vrije meningsuiting.” Dat zegt het Grondwettelijk Hof, in een opmerkelijk arrest. En dat allemaal dankzij een Spaanse rapper.