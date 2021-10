Van Roger Claesen tot Josef Masopust: deze tien cultfiguren kleurden de Belgische eerste klasse

Hoeveel voetballers zouden er ooit in de Belgische eerste klasse hebben gespeeld? Niet te tellen. Toch kozen François Colin, gewezen chef voetbal van Het Nieuwsblad, en voetbalromanticus/historicus Raf Willems uit het enorme aanbod 1000 voetballers die het edele balspel in ons land kleur gaven. Wij kozen er in deze voorpublicatie tien cultfiguren uit met elk hun apart verhaal.